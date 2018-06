Salé: une femme enceinte et sa famille agressent l’équipe médicale

On aura tout vu et tout entendu concernant les agressions verbales et physiques dont est victime le personnel para-médical des hôpitaux public! Et si certaines agressions arrivent à être connues et dénoncées, d’autres sont tues par crainte de représailles, comme celles subies par le personnel d’un hôpital de la ville des cerises, Sefrou, par exemple. Mais, en revanche, celle de Salé, elle, a été dénoncée par la direction de l’hôpital Moulay Abdellah.

Elle s’est déroulée au cours de la semaine dernière et elle est du fait d’une femme enceinte venue accoucher et des membres de sa famille. Le communiqué de l’établissement hospitalier affirme que l’accouchement n’a pas eu lieu « extra muros » comme prétendu. Il ajoute également que le personnel médical du service de la maternité, le médecin de garde comme les sages-femmes, a subi un traitement des plus humiliants de la part de la mise en cause. Celle-ci n’ayant pas voulu entendre raison quant au refus à l’accès des membres de sa famille, au nombre de dix, à ses côtés à la salle d’accouchement!

Refusant de rester sous surveillance médicale, elle ne cessait d’aller dans la salle d’attente. Pendant ce temps, les membres de sa famille s’en sont pris aux sages-femmes, avec insultes et coups. La situation était telle qu’il a fallu l’intervention des forces de l’ordre pour arrêter les frais de cette agression verbale et physique.

Les mêmes sources précisent que la femme était dans un état hystérique pendant son accouchement, alors que les membres de sa famille, par leur comportement, n’ont laissé aucun loisir de permettre à l’équipe médicale d’accomplir leur devoir.

En fin de compte, et malgré tous ces dépassements inciviques et ces entraves incompréhensibles, le nouveau-né est venu au monde, dans cette cacophonie ambiante, à 3h h du matin, conclut le communiqué de l’hôpital Moulay Abdellahe de Salé.

Larbi Alaoui