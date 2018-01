Salé: elle tue l’agresseur qui lui a volé son téléphone (Photo)

D’après des sources de Le Site info, ces derniers, à bord d’une moto, ont volé le téléphone portable de la mise en cause qui s’est lancée dans une course poursuite contre ses agresseurs. La voiture a ainsi violemment percuté la moto et tué l’un des voleurs.

