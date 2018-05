Salé: le roi Mohammed VI lance l’opération « Ramadan 1439 »

La mise en œuvre de cette initiative obéit également à des contrôles notamment au niveau de deux comités, l’un local et l’autre provincial, qui veillent sur le terrain au suivi de l’approvisionnement des centres de distribution, à l’identification des bénéficiaires et à la distribution des denrées alimentaires. Le groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), la Trésorerie générale du Royaume et Barid Al Maghrib prêtent également leur concours à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité en contribuant au contrôle des aspects financiers de l’opération. L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) veille, pour sa part, au contrôle de la qualité des produits alimentaires distribués.

Le roi Mohammed VI a procédé ce jeudi au quartier Al Inbiath à Salé, au lancement de l’opération nationale de soutien alimentaire « Ramadan 1439 », initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan. Organisée avec le soutien des ministères de l’Intérieur (Direction Générale des Collectivités Locales) et des Habous et des Affaires islamiques, cette opération mobilise une enveloppe budgétaire de 80 millions de dirhams, contre 55 millions de dirhams qui lui ont été alloués au titre de l’année précédente.