Salé: le mobilier de l’Istiqlal cambriolé et bradé à la joutia!

Le mobilier du parti de la Balance et des portrait de ses dirigeants historiques n’ont pas pesé lourd devant la cupidité d’une bande criminelle. Et un gros lièvre a été levé, grâce aux médias, concernant la vente de photos et de meubles dans un souk de la ville de Salé.

Le patron du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, mis au parfum, a décidé l’ouverture d’une enquête afin de connaître les tenants et aboutissants de cette affaire. Et un communiqué parvenu à Le Site Info explique que les investigations, menées par la Direction générale du parti du leader Allal Fassi, ont permis de découvrir le pot aux roses.

Au fait, il s’agit du cambriolage, mardi dernier, perpétré dans le siège de la succursale slaouie de l’Association pour la protection de la famille marocaine, sise au quartier de Tabriquet. La même source ajoute qu’un inventaire des objets volés a été effectué et qu’une plainte a été déposée contre X auprès des autorités compétentes qui auront en charge d’élucider cette affaire et d’en identifier auteur(s) et receleur(s).

Larbi Alaoui

