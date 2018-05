Salé: la police met la main sur une dangereuse bande criminelle

La police de Salé a procédé, ce jeudi matin, à l’arrestation de six individus, dont deux filles, pour leur implication présumée dans un réseau criminel s’adonnant au vol sous la menace à l’arme blanche.

Agés entre 25 et 36 ans, les mis en cause aux multiples antécédents judiciaires ont été arrêtés dans la région de Bouknadel, suite aux investigations ayant suivi deux vols sous la menace à l’arme blanche, commis dans la matinée par les prévenus et dont ont été victimes une assistante administrative au sein de la sûreté nationale et une fonctionnaire à Salé.

Selon la DGSN, ces individus, qui utilisaient une voiture de location pour commettre leurs forfaits, ont été interpellés en possession de deux coutelas et d’effets personnels appartenant à leurs victimes.

Ils ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête, menée sous la supervision du parquet, alors que la police poursuit ses investigations pour appréhender leurs complices.

S.L. (avec MAP)