Salé: elle tue son mari avec l’aide de son amant

Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agit de l’épouse de la victime et d’un individu avec qui elle entretenait une relation illégale, relève la même source, notant que cet individu est soupçonné d’avoir agressé avec préméditation la victime et déplacé sa dépouille de la scène du crime à l’endroit où elle a été trouvée.

La brigade de la police judiciaire de Salé a arrêté, ce vendredi, deux individus dont une femme, soupçonnés de coups et blessures ayant entraîné la mort, et d’adultère.