Salé: celle qui a tué le présumé voleur a pris la fuite

Agée de 22 ans, la jeune fille a été arrêtée la semaine dernière pour avoir percuté une moto et tué l’une des deux personnes qui étaient à bord et qui auraient, selon elle, volé le téléphone portable de sa mère. Le parquet général a décidé de la libérer quelques jours après. Affaire à suivre.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK