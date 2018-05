Salaires des fonctionnaires: le gouvernement marocain a tranché

« Ce que nous voulons et ce à quoi nous aspirons est de réussir le dialogue social et de signer l’accord tripartite », a insisté le ministre, relevant que cela sera un pas gagnant, à la fois pour la classe ouvrière et pour les fonctionnaires.

