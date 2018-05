Saïd Naciri répond à ceux qui ont critiqué la « Malhama de la honte »

Saïd Naciri, producteur de la « Malhama de la honte », est sorti de son silence après les rumeurs selon lesquelles sa chanson a été supprimée de YouTube pour atteinte aux droits d’auteur. Contacté par Le Site Info, il a démenti toutes ces informations et assuré que la chanson dédiée aux Lions de l’Atlas, n’a jamais été retirée de la plateforme.

« Le clip est toujours sur YouTube et je n’ai jamais eu de conflit avec le producteur Hatim Naji, contrairement à ce qui a été diffusé. On a dû changer de lien pour que la lecture de la chanson soit plus rapide », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, Naciri a tenu à défendre la Malhama qui a mis la toile en ébullition après avoir qualifié ses détracteurs de « traîtres de la nation ». « Les traîtres sont ces personnes qui se sont focalisées sur ce terme et en ont fait tout un plat. Quand j’ai utilisé ‘traîtres’, je m’adressais aux gens de l’étranger dont le seul but est de critiquer un projet artistique. Les vrais Marocains sont incapables de descendre une chanson sans raison, et même lorsqu’ils critiquent, leurs remarques sont instructives et censées », a tranché l’humoriste.

Il a également réagi aux photos des coulisses de tournage de la Malhama qui ont choqué plus d’un. « L’utilisation des caissons ne doit pas réduire la valeur de la chanson. On a diffusé ces photos pour mettre les Marocains dans le bain et partager avec eux les moments du tournage », a-t-il défendu, ajoutant que la Malhama a été largement visionnées mais en même temps fortement critiquée.

Rim Tbibae – Noura Mounib