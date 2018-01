Sahara: un ancien dirigeant du Polisario explique les provocations

Les séparatistes du Polisario menacent depuis quelque temps de déployer leurs milices dans la zone de Guergarate et ce, malgré le fait que les Nations Unies les ait sommés de retirer leurs troupes, en avril dernier.

De son côté, le Royaume a adressé un sérieux avertissement au Front Polisario, dénonçant ses provocations et ses bruits de bottes dans la région. Cet avertissement revêt un caractère officiel puisqu’il a été évoqué lors de la rencontre du ministre de l’Intérieur avec Colin Steward, représentant du secrétaire général des Nations Unies et nouveau chef de la MINURSO, vendredi à Rabat.

Abdelouadi Laftit y a réitéré les vives inquiétudes du Royaume concernant les provocations polisariennes dans le no mans’s land de la zone de Guerguerate, assurant que cela menace la sécurité de la région et constitue une entrave à la résolution définitive du conflit factice du Sahara marocain. De son côté, l’ancien dirigeant du Polisario, Mustapha Salma Oud Sidi Mouloud, a déclaré à Le Site info qu’il s’agit là de créer une crise dans la région et de tentatives désespérées d’appels de secours des séparatistes auprès de l’ONU pour obliger le Maroc à des négociations directes.

« Plusieurs nations savent que le Front Polisario est en perte de vitesse, de même que son allié, l’Algérie, l’est davantage. Tous deux ont perdu de leur crédibilité politique et leur économie est en chute libre du fait de la baisse de la manne pétrolière », a-t-il précisé. Concernant la mission de Colin Steward, Ould Sidi Mouloud a affirmé que le dossier du Sahara marocain est encore nouveau pour le chef de la MINURSO et qu’il n’a pas encore pris d’initiatives notables dans cette affaire complexe.

Et de conclure qu’il est naturel que le Royaume hausse le ton afin de faire savoir à l’opinion internationale qu’il est à bout de patience et de marquer des points contre ses adversaires et ce, « en attendant le prochain round de ce conflit dans la résolution n’est pas encore à l’horizon ».

Larbi Alaoui