Sahara: Siemens donne une gifle aux séparatistes

L’écho de ces campagnes, précise le journal, est parvenu jusqu’au Bundestag, le Parlement allemand. Et le lobbie proche du Polisario est dans tous ses états et risque l’infarctus, sachant qu’un rapport soutient que Siemens participe à presque toutes les activités énergétiques que connaissent les zones sud du Royaume.

Dans ce cadre, Siemens déclare que ses projets au Sahara marocain n’enfreignent aucunement les lois internationales et sont en phase avec elles. De plus, le directeur exécutif de la société a assuré que cette dernière a l’intention de perpétuer sa politique d’investissement au Sahara marocain, refusant en cela le diktat de certaines organisations proches des séparatistes. Lesquelles organisations ont déclenché, ces dernières semaines, des campagnes enragées à l’encontre de Siemens et de ses activités.