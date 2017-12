Sahara: nouvelles gesticulations et menaces du Polisario

Les séparatistes menacent encore le Royaume… De plus en plus isolé sur la scène continentale, aussi bien qu’ailleurs, le Polisario est aux abois et digère très mal le retour du Maroc dans le giron africain et les probants succès de la diplomatie marocaine, initiés par le roi Mohammed VI.

Les protégés de notre voisin de l’Est, acculés au mur, n’écartent par l’ultime solution. C’est du moins ce que vient de laisser entendre, à l’APS, « le ministre de la Défense » de la prétendue « RASD », Abdellah Lahbib.

Ce qu’il appelle pompeusement « l’armée du Polisario, est « prête à toute éventualité, a-t-il claironné. Ajoutant que les préparatifs vont bon train afin d’envisager toute possibilité.

Une cause perdue d’avance par les séparatistes et leurs mentors.

Larbi Alaoui