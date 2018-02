Sahara marocain: une délégation de l’ambassade US visite Laâyoune

Rappelons également que cela survient à un moment où la région de Guergarate a connu une certaine effervescence du fait des bruits de bottes et des vociférations enragées des séparatistes du Polisario. Celui-ci, entre autres menaces tonitruantes, avait visé les participants du Rallye Paris-Dakar et la MINURSO était intervenue pour éviter le pire.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK