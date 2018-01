Sahara: mais que se trame-t-il à Guergarate?

Les Forces armées royales viennent de renforcer leurs manoeuvres dans la zone de Guergarate, dans le sillage des provocations polisariennes incessantes et des velléités guerrières des adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume.

Aussi a-t-il été décidé l’édification d’un mur sécuritaire le long de la frontière, rapporte des sources concordantes du quotidien Al Massae de ce lundi 15 janvier. De même que des centaines de blindés avec missiles ont été déployés dans la perspective de mener, si nécessaire, des opérations militaires dans la zone du no man’s land à la frontière avec la Mauritanie. Ceci, afin de sécuriser la libre circulation des personnes et des biens et pour garantir la finalisation de la route que le Maroc a entrepris d’y construire.

En parallèle avec la situation explosive, du fait du Polisario, à Guergarate, le général de division et inspecteur général des FAR dans la zone Sud du Royaume, Abdelfattah Louarak, a donné ses instructions pour que l’état d’alerte atteigne son maximum, comme les Forces royales air multiplient les survols de la zone pour parer à toute éventualité belligérante des milices polisariennes.

A rappeler que les autorités marocaines avaient officiellement et vigoureusement réagi aux bruits de bottes des séparatistes et de leurs mouvements provocateurs dans le no man’s land, particulièrement à Guergarate.

Larbi Alaoui