Sahara: le Maroc et la France mobilisés pour contrer les manigances de deux pays

C’est aujourd’hui, mercredi 25 avril, que le Conseil de sécurité discutera la mouture américaine du projet de résolution sur le Sahara marocain, avant de passer au vote final.

Et des diplomates américains font état de tentatives russes et éthiopiennes, avant le vote, dans le but d’apporter des amendements de dernière minute au texte du projet de résolution. De même que des sites proches des séparatistes du Polisario annoncent que la Russie et l’Ethiopie font des mains et des pieds afin de dédouaner leurs protégés. Et ce, en jouant le tout pour le tout dans le but d’imposer des amendements au texte qui pointe les provocations polisariennes et dénonce la responsabilité des séparatistes dans les violations de l’accord du cessez-le-feu de 1991, ainsi que les incursions du Polisario dans le no man’s land.

Dans le sillage de l’initiative russo-éthiopienne, la délégation américaine a annoncé aux membres du Conseil de sécurité qu’elle aura besoin davantage de temps pour étudier les nouveaux amendements proposés par les alliés des séparatistes, révèle l’AFP.

De leur côté, le Maroc et la France continuent leur mobilisation pour faire en sorte que le Conseil de sécurité adopte une résolution permettant à la MINURSO d’accomplir ses tâches dans la sérénité. De même que les délégations marocaine et française attendent de l’instance onusienne qu’elle condamne fermement les incursions polisariennes dans la région de Guerguerat et dans la zone tampon.

Larbi Alaoui

