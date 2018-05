Sahara: El Othmani explicite les priorités et les avancées du Maroc

Grâce à la dynamique permanente de la diplomatie marocaine, la question du Sahara marocain n’a de cesse de marquer point sur point au sein des différentes sphères internationales, assure Saâeddine El Othmani. Et ce, ajoute le chef de gouvernement, à la faveur des Hautes directives royales et « l’implication personnelle de Sa majesté Mohammed VI » dans le dossier des provinces sud du Royaume.

De même, ajoute El Othmani, que le gouvernement a fait de la défense de l’intégrité territoriale nationale l’une de ses priorités en accélérant la machine diplomatique dans l’objectif qu’une solution définitive, pérenne, juste et équitable soit trouvée au conflit artificiel du Sahara marocain.

Dans ce cadre, la première cause nationale a connu des progrès appréciables ayant énormément conforté les acquis du Royaume grâce à la diplomatie officielle et au soutien inconditionnel des forces vives de la Nation. Celles-ci comptant, bien évidemment, la diplomatie parallèle, aussi bien parlementaire que partisane, syndicale, ainsi que l’apport de la société civile, précise le chef de gouvernement.

Toutes ces actions ont pour objectif de contrecarrer les velléités belliqueuses et les provocations incessantes des ennemis de l’intégrité territoriale nationale. Ceux-là même qui s’évertuent dans leur entêtement sempiternel dans la violation avérée de l’accord du cessez-le-feu de 1991 et font fi du statu quo de la zone tampon.

Larbi Alaoui

Sur le même thème