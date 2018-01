Safi: un policier relevé de ses fonctions pour scandale sexuel

L’officier est accusé de harcèlement sexuel contre une policière. Il lui aurait envoyé plusieurs vidéos à caractère pornographique via l’application Whatsapp. Le mis en cause ne pourra pas exercer en attendant la conclusion de l’enquête menée par la DGSN.

Un officier de police a été relevé de ses fonctions, le 15 janvier, à cause d’un scandale sexuel. A en croire le journal Al Akhbar, la DGSN a décidé de renvoyer immédiatement le mis en cause qui occupait le poste de responsable de sûreté de la salle de télécommunication à la préfecture de police de Safi.