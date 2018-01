Safi: plusieurs blessés dans un accident d’autocar

Un terrible accident de la route est survenu ce samedi 13 janvier entre Tlat Bouguedra et Jamaât Shim, dans la région de Safi. Un autocar s’est renversé après avoir percuté une Renault Express à cause du brouillard.

