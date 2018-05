Rupture avec l’Iran: les dirigeants du Hezbollah évitent le Maroc

Pour sa part, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control – OFAC) du département du Trésor américain a ajouté le 16 mai sur la liste de personnalités reconnues comme terroristes le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah et neuf autres cadres du parti. La décision a été prise en coopération avec l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et Oman.

A en croire Al Massae, les dirigeants du mouvement libanais sont de plus en plus vigilants pendant leurs déplacements suite à la décision de plusieurs pays de le placer dans la liste des organisations terroristes.