Royal Air Maroc: certains vols perturbés à cause de la météo

Enfin, les passagers dont les vols sont opérés depuis Casablanca vers New York doivent s’attendre à un encombrement et à de longues files d’attente à l’arrivée au niveau de l’aéroport JFK (traitement de bagages, formalités administratives, longue attente dans l’avion avant débarquement…), note le communiqué.

Il est à rappeler également que l’évolution des conditions météorologiques peut changer d’un moment à l’autre, ce qui rend plus délicate la gestion des vols. Lorsqu’un avion décolle, il se peut qu’il fasse demi-tour à cause de la détérioration de la situation. De même, les vols opérés peuvent être re-routés vers différents aéroports américains, autres que celui de New York.

La Royal Air Maroc ajoute qu’elle « ne ménage aucun effort pour trouver des solutions de report sur les vols programmés dans les jours qui viennent et en fonction de l’amélioration des conditions météorologiques à New York ».

Royal Air Maroc, n’ayant pas été épargnée, a dû annuler ou reprogrammer quelques vols reliant Casablanca et New York (dans les deux sens), indique un communiqué de la RAM parvenu à Le Site info.

En raison des mauvaises conditions météorologiques enregistrées à New York depuis le 4 janvier courant et suite à l’alerte des autorités aéroportuaires de cette ville signalant des fermetures ponctuelles répétées de l’aéroport international J. F. Kennedy, les vols de l’ensemble des compagnies aériennes connaissent d’importantes perturbations.