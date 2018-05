Le roi Mohammed VI remercie des artistes (VIDEO)

La jeune chanteuse Oumaima Amsaadi a publié sur son compte Instagram la copie de la lettre qu’elle a reçue de la part du roi Mohammed VI. Le souverain y exprime son admiration pour l’oeuvre intitulée « 3la slamat Sidna » à laquelle a participé une kyrielle d’artistes marocains, dont Abderrahim Souiri et Fatima-Zahra Laâroussi.

Oumaima Amsaadi a commenté sa publication en s’adressant à ses fans afin d’exprimer et de partager son immense fierté et sa grande joie émue, ainsi que celles de sa famille. Fierté et joie procurées par « la lettre royale de la part de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste! », écrit-elle.

A noter que la jeune chanteuse n’est pas la seule à avoir eu cet honneur royal. D’autres artistes et célébrités, aussi bien marocains que ressortissants de pays arabes, ont reçu des lettres royales de félicitations et de remerciements pour avoir exprimé leur bonheur du retour du Souverain de Paris après le succès de l’opération réussie de l’opération chirurgicale qu’il y avait subie.

Dounia Batma, Fatima-Zahra Laâroussi, l’Emiratie Ahlam Alshamsi et le journaliste palestinien Mustafa Agha font partie de ces artistes et people.

L.A.

