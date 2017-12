Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président chilien, Sebastien Piñera, à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays.

« Il m’est agréable, à la suite de votre élection à la présidence de la République du Chili, d’adresser à votre Excellence les chaleureuses félicitations et les sincères voeux de succès dans vos nobles missions en vue de réaliser les aspirations de votre peuple ami à davantage de progrès et de prospérité”, affirme le roi dans ce message.

Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer au nouveau président chilien sa grande satisfaction pour le développement croissant que connaissent les relations d’amitié solide et de coopération fructueuse qui unissent le Royaume du Maroc et la République du Chili, réaffirmant sa détermination à œuvrer de concert avec le chef de l’Etat chilien pour renforcer ces relations et élargir leurs domaines afin de les hisser au niveau d’un partenariat exemplaire qui sera bénéfique pour les deux peuples amis et contribue à la consolidation de la coopération et de la solidarité entre les pays du Sud.