Réveillon: Fès remercie les forces de l’ordre avec des fleurs (Photos)

La Toile est émue. Et pour cause! Une petite fille et son frère de Fès ont décidé de remercier les forces de l’ordre pour leurs efforts. Les deux enfants ont offert des fleurs à plusieurs policiers de la ville qui ont assuré la sécurité pendant la soirée du Nouvel an.

« Deux frères offrent des fleurs aux policiers qui ont veillé, pendant la soirée du réveillon, à assurer la sécurité des citoyens. Fiers de vous ! », peut-on lire sur la page Facebook de la DGSN qui a publié deux photos de ces petits anges reconnaissants.