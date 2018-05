Report de la causerie religieuse que devait présider le roi ce lundi

Dans un premier communiqué, le ministère de la Maison Royale a indiqué que cette causerie allait être animée par le professeur Abdelkader Mekki Kettani, ingénieur et spécialiste du hadith acharif, sous le thème « Les divergences des jurisprudences des fakih et comment en tirer profit ».

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK