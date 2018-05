Recherché depuis 22 ans par Interpol, un Italien arrêté au Maroc

Angelo vivait depuis plusieurs années à Témara avec une fausse identité et un faux passeport délivré par la Bulgarie, tout en maintenant des liens étroits avec son pays d’origine. Au Maroc, il travaillait dans l’immobilier et la construction.

