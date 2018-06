Rebondissement inattendu dans l’affaire Bouachrine (VIDEOS)

Pour sa part, Me Abdelmoula El Mrouri, qui regrette « les multiples dépassements » enregistrés durant le procès, a affirmé que le motif est avant tout « personnel ». L’avocat dit ressentir une grande fatigue causée par la fréquence et la durée des audiences, qui l’empêche de donner le meilleur de lui-même.

Dans une déclaration à Le Site Info, le bâtonnier Abdellatif Bouachrine a indiqué que sa décision fait suite aux « incidents » relevés depuis le début du procès, dont les derniers consistaient à « placer des personnes en garde à vue et interpeller des femmes dans des conditions inhabituelles « . Et d’ajouter que les querelles et disputes qui ont ponctuées le procès ont également favorisé sa décision.