Rapport espagnol: le Maroc parmi les pays les plus sûrs du monde

ABC3 vient de publier les résultats d’un rapport du ministère des Affaires étrangères espagnol concernant les pays les plus sûrs pour les touristes. Le Maroc y est classé dans la troisième catégorie comptant 56 Etats de par le monde où les risques sont moindres en comparaison avec d’autres où les actes terroristes sont récurrents.

Le quotidien Al Ahdat Al Maghribia, qui rapporte cette information, écrit que ledit rapport précise que vu la stabilité et la sécurité que connaît le Maroc, il fait partie des pays que les touristes peuvent visiter sans crainte. Même si, précise-t-on, aucun pays au monde n’est sûr et certain d’échapper à un acte terroriste par les temps d’insécurité qui courent.

Le rapport a classé les différents pays en quatre catégories: ceux très dangereux, ceux où il faut éviter de se rendre, des pays que l’on peut visiter mais en étant très prudents et, enfin, ceux où aucune crainte n’est à redouter. Quelque 12% des pays appartiennent à la première catégorie, à cause des conflits ou de l’insécurité ambiante, dont la Syrie, l’Irak, la Somalie, la Libye, le Yémen, l’Afghanistan, le Sud Soudan, le Mali…

D’autres pays sont à éviter, à l’instar du Japon pour cause de séismes fréquents, de la Corée du Sud à cause de son voisin, la Corée du Nord, de même que la Chine, la Russie, l’Inde, le Mexique et le Pérou pour différentes raisons. En revanche, les Etats-Unis, le Canada, la Nouvelle Zélande et les Iles Samoa sont dans la quatrième catégorie, celle des pays où le rapport dit que nul danger n’y guette le touriste!

Dans tous les cas , la « liste noire » des pays à éviter absolument, ou à visiter pour des raisons primordiales, est susceptible d’épargner certains pays ou à même d’en rajouter d’autres, dans le proche avenir, selon des données nouvelles, conclut le rapport du ministère des Affaires étrangères espagnol.

L.A.