Rapport de la Task Force: le Maroc bientôt fixé sur son sort (Mondial 2026)

En parallèle, elle a émis quelques doutes sur la capacité à livrer les projets, la qualité des stades et les espaces d’hospitalité. La Task Force a-t-elle été convaincue par Moulay Hafid El Alamy et ses hommes? Réponse le 29 mai.

Rappelons que le Comité de candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe du monde 2026 a tenu le 20 avril un point de presse suite à la visite d’inspection, du 16 au 19 avril, de la Task Force au Maroc. Moulay Hafid El Alamy, président du comité, a expliqué que la Task Force a affiché son admiration pour la qualité du dossier remis lors du dépôt de candidature, le concept des stades modulaires, les infrastructures de transport, la qualité de l’organisation de la visite et le sérieux et la crédibilité du dossier.