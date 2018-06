Rappel: voici la date du retour à l’heure légale au Maroc

Rappel. Le ministère de la Réforme de l’administration et de la fonction publique a annoncé la date de retour à l’heure d’été.

L’heure légale au Maroc sera avancée de 60 minutes (GMT+1) dimanche 17 juin à 2h00 du matin.

Cette mesure intervient en application du décret n° 2-13-781 du 21 Dou Al Kiada 1434 (28 septembre 2013) et de l’arrêté du Chef du gouvernement n° 3-14-18 publié le 20 chaâbane 1439 (07 mai 2018), relatif au changement de l’heure légale.

Rappelons que comme chaque année, le passage à l’heure d’été est très critiqué par de nombreux citoyens au Maroc. En plus des critiques et des protestations des internautes, des médias, des élus de la Nation, ainsi que des représentants de la société civile, avaient exprimé leur désapprobation de cette pratique. Le fait de changer d’heure deux fois, en un mois, avant et après le Ramadan n’arrange pas les choses et perturbe les organismes.

S.L.