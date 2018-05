Ramadan: voici les pays qui ne vont pas observer le croissant lunaire ce mardi

Certains pays musulmans ont annoncé que l’observation du croissant lunaire aura lieu ce mardi 15 mai. Ceci, selon la tradition pour déterminer le début du mois sacré de Ramadan.

Mais un grand nombre de pays musulmans n’ont pas publié de communiqué sur le sujet. Ce qui laisse présager que le premier jour du mois sacré sera le jeudi 17 mai pour plusieurs Etats. Comme ce serait également le cas au Maroc.

Selon le Projet islamique d’observation du croissant lunaire, il a été annoncé que la visibilité du croissant était impossible, ce mardi 15 mai, dans plusieurs pays de par le monde, en Europe, en Asie et en Océanie. Les pays arabes où cette observation sera aussi difficile sont l’Irak , la Syrie, le Yemen, le Sultana d’Oman, les Emirats Arabes Unis et le Qatar, le coucher de la lune coïncidant ou précédant le coucher du soleil.

Dans le reste des pays arabes, comme le Maroc, la visibilité est aussi impossible, même avec les téléscopes les plus puissants du monde car le coucher de la lune a lieu quelques minutes après celui du soleil.

L’observation du Croissant lunaire annonçant le début du mois sacré du Ramadan aura lieu mercredi 29 chaâbane 1439 de l’hégire correspondant au 16 mai 2018, annonce par ailleurs le ministère des Habous et des Affaires islamiques au Maroc.

Le Site info souhaite un très bon mois sacré à ses chers lecteurs et à tous les Marocains, d’ici et d’ailleurs. Ramadane karim à tous les musulmans!

Larbi Alaoui