Ramadan: message du roi aux chefs d’Etat des pays musulmans

Le roi Mohammed VI a adressé des messages de félicitations aux Chefs d’Etat des pays islamiques à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le Souverain exprime aux Chefs d’Etat des pays islamiques ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur, et souhaitant à leurs peuples frères davantage de progrès et de prospérité.

« Ce mois béni, synonyme de foi et symbole de solidarité et de compassion, est une occasion propice pour exalter l’esprit de fraternité qui rassemble les peuples musulmans, et nous inciter les uns les autres à intensifier les efforts en vue de raffermir les liens de coopération et d’entraide qui les unissent », souligne le roi dans ces messages.

« C’est aussi un moment privilégié pour que nos peuples marquent leur attachement aux nobles valeurs de notre sainte religion, qui proscrit toute velléité de division, d’extrémisme, de haine et d’ostracisme, et prône la modération et le juste milieu. Notre Oumma pourra, ainsi, accéder à la place de choix qui lui revient dans le concert des nations et poursuivre son apport fécond à la civilisation humaine », écrit le Souverain.

Le roi, Amir Al Mouminine, conclut ses messages en priant le Très-Haut de « couronner de succès l’action que nous menons inlassablement pour réaliser les aspirations de la Oumma islamique et insuffler assurance et espoir aux générations montantes afin qu’elles puissent relever les multiples défis et bâtir un avenir plus prospère, où règnent la paix, la sécurité et la stabilité ».

S.L. (avec MAP)