Ramadan: les Marocains en colère contre la programmation télévisée

Sur les commentaires, l’exaspération est palpable et les internautes n’ont pas hésité à tacler les chaînes nationales, estimant que les émissions et programmes diffusés ne sont pas à la hauteur de leurs espérances. Ils ont également critiqué la pénurie d’idées chez les boîtes de production qui, depuis des années selon eux, proposent des concepts lamentables.

