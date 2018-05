Ramadan au Maroc: quel jour les Marocains vont jeuner?

La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs astronomiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu. Rappelons que c’est le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annonce officiellement la date de début du Ramadan au Maroc. Les Marocains seront définitivement fixés mercredi soir vers 19h30 heure marocaine.

Par ailleurs, la France, l’Angleterre et la Belgique, commencent également Ramadan jeudi prochain. Ce qui n’est pas le cas des Etats-Unis et de la Turquie qui débutent mercredi.