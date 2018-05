Ramadan: le roi préside ce vendredi la première causerie religieuse

Le roi Mohammed VI présidera, ce vendredi au Palais Royal de Rabat, la première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan, annonce le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué.

« Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, présidera au Palais Royal de Rabat, vendredi 02 Ramadan béni 1439 de l’Hégire, correspondant au 18 mai 2018, la première causerie religieuse de Ramadan.

Cette causerie inaugurale sera animée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq, sous le thème “les droits de l’âme (nafs) en Islam et ses dimensions économiques” à la lumière des versets de la sourate Ach-Chams (Soleil): “Et par l’âme et Celui qui l’a harmonieusement façonnée; et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété”.

La causerie sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et par la télévision à partir de 17h30, vendredi 02 Ramadan béni 1439 de l’Hégire », peut-on lire dans le communiqué.

S.L. (avec MAP)