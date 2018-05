Ramadan: coulisses de l’observation du croissant lunaire au Maroc (Vidéo)

Après avoir reçu les rapports de toutes les délégations du Maroc, un élément des FAR présente le résultat final au ministre Ahmed Taoufik et un communiqué officiel est envoyé aux médias. Reportage exclusif.

Le ministère des Habous et des Aaffaires islamiques et plusieurs autres services sont sur le qui-vive dès le début de la démarche. 20 minutes après le coucher de soleil, l’opération est entamée dans plus de 270 points d’observation au niveau national.