Radars fixes: la prison vous attend si vous ne payez pas vos amendes

Le quotidien confie qu’une jeune Marocaine a été inculpée pendant ses vacances dans l’une des villes touristiques. Menottée, la mise en cause a dû quitter son époux et son bébé pour accompagner la police au commissariat à cause d’une amende de 1000 dirhams qu’elle n’avait pas payée.

