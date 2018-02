Radars fixes: la contrainte par corps est un kidnapping, selon un avocat

Almou se penche également sur la séparation des pouvoirs et tacle, à son passage, l’indépendance du parquet général. «En recouvrant les amendes des infractions routières, le parquet a décidé de jouer le rôle de l’Etat. Pourtant, il est censé représenter la société et être un véritable intermédiaire entre l’Etat et le citoyen», a-t-il regretté.

