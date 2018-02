Rabat ville lumière: la réponse de l’agence aux attaques de la FGD

La semaine dernière, la Fédération de la Gauche Démocratique (FGD) avait dénoncé des dysfonctionnement concernant le projet « Rabat, ville lumière » et avait demandé au patron de la Cour des comptes, Driss Jettou, d’ouvrir une enquête. Les principaux concernés ont répondu.

L’agence « Rabat région aménagement » dément ce qui a été avancé par la FGD et affirme que l’appel d’offre a été effectué conformément à la loi. Concernant l’avancement du programme, le taux d’engagement en projets est aux alentours de 70% pour un montant d’investissements d’environ 6 milliards de DH, selon une source fiable qui s’est confiée à L’Economiste. On apprend également que les 30% des projets qui n’ont pas été terminés seront lancés avant la fin de l’année. L’agence indique également qu’elle a effectué des réunions avec les élus et que personne n’a été marginalisé et assure que tout a été effectué dans la transparence.

Rappelons que la FDG avait reproché à l’agence le fait que les résultats des appels d’offres « ne sont pas publiés comme le veut la loi ». Photos à l’appui, la FDG avait aussi pointé du doigt la mauvaise gestion de la capitale dans plusieurs quartiers. Affaire à suivre.

S.L.