Mardi matin, vers 11h 30, le parking en face de la faculté des sciences de la capitale était archi bondé de voitures, comme à l’accoutumée en dehors du week-end. Véhicules de professeurs et du personnel de la faculté, comme de celles de la faculté des lettres, ainsi que les voitures des adhérents des clubs mitoyens du Stade marocain, respectivement de pétanque et sports de boules pour l’un, et de celui de tennis où notre champion, Younes El Aynaoui, avait fait ses premiers revers.

Et c’est devant le club de tennis du Stade marocain qu’une voiture particulière a pris feu et a complètement brûlée. Son propriétaire a pu s’en dégager indemne, mais trois autres voitures ont été également endommagées par l’incendie dont on ignore encore la cause, à l’heure où nous mettions en ligne.

Heureusement, aucune victime n’est à déplorer, mais les dégâts matériels sont conséquents. Et si ce n’était l’intervention de la protection civile et la dextérité de nos valeureux sapeurs- pompiers, tout le parking, avec ces dizaines de voitures garées de chaque côtés de l’avenue Ibn Batouta, auraient connu un embrasement catastrophique.

Le pire a ainsi été évité du fait de cet incendie dont les causes seraient un coup de circuit, un mégot de cigarette ou un chargeur de téléphone inconsciemment laissé.

Larbi Alaoui