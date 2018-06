Rabat: un couple de Marocains chrétiens défie les autorités et se marie (VIDEO)

Le procureur du roi et la gendarmerie royale ont enfin réagi à l’agression de la jeune femme et de son chauffeur dans la commune de Jemaât Shim, à Safi,

«Le mqaddem de mon quartier a refusé de me délivrer mon certificat de célibat. Ma femme a subi énormément de pression pour me quitter, parce qu’aux yeux de la société, je suis accusé d’apostasie, de faire du prosélytisme sur les réseaux sociaux», a confié à Hespress le nouvel époux, appelant les autorités du pays à accorder les autorisations aux couples non-musulmans pour se marier.

Le mariage religieux du jeune homme K.R., 29 ans, et de L.L., 33 ans s’est déroulé en marge d’une conférence tenue par la Commission des Marocains de confession chrétienne pour mettre l’accent sur les chrétiens interdits de mariage au royaume à cause de la religion.