Rabat: un ancien responsable sécuritaire en prison pour corruption

La Cour a, de même, condamné les quatre prévenus à 40 mille dirhams d’indemnités à verser au plaignant. Ce dernier avait déposé une plainte auprès du parquet général à l’encontre des mis en cause pour enlèvement, détention, arbitraire, extorsion et corruption.

La Chambre criminelle de première instance chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Rabat a prononcé, lundi soir, des jugements allant de 5 ans à 3 ans de prison ferme et de 2 ans de prison avec sursis, à l’encontre de 4 mis en cause, dont un ancien responsable sécuritaire, poursuivis pour leur implication présumée dans une affaire d’enlèvement, séquestration et corruption.