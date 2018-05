Rabat-Salé: un homme sème la panique à Jorf El Melha

Un policier en garde au siège du district de sûreté de Jorf El Melha a été contraint, lundi matin, de brandir son arme de service, sans l’utiliser, pour l’arrestation d’un individu armé d’un couteau et qui proférait des menaces et lançait des mots incompréhensibles, indique un communiqué de la DGSN.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK