Rabat-Salé: des arrestations pour avoir perturbé le cortège royal

Le 30 mai, un jeune homme avait, lui aussi, réussi à contourner les mesures sécuritaires et intercepté le cortège du roi Mohammed VI sur l’avenue du 10 mars, à Casablanca. D’après l’enquête, l’auteur de cette tentative d’approcher le Souverain avait comme motivation les conditions sociales pénibles qu’il vit lui et sa famille, à la suite d’une décision judiciaire ayant affecté celle-ci.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK