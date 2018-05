Rabat: le roi préside la première causerie religieuse du Ramadan

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et de Moulay Ismail, a présidé, ce vendredi au Palais Royal de Rabat, la première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan.

Cette causerie inaugurale a été animée par le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq, sous le thème « les droits de l’âme (nafs) en Islam et ses dimensions économiques » à la lumière des versets de la sourate Ach-Chams (Soleil): « Et par l’âme et Celui qui l’a harmonieusement façonnée; et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété ».