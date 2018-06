Rabat: le roi Mohammed VI a accompli la prière de l’Aïd Al-Fitr

Le Souverain a également reçu les vœux du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme, des Conseillers du Souverain, des membres du gouvernement, des Hauts commissaires, des présidents des instances constitutionnelles, des beaux-frères du Souverain, des directeurs des cabinets royaux, des officiers supérieurs de l’état-major général des Forces Armées Royales et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires.

A son arrivée à la Mosquée, le roi a passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs. Après la prière de l’Aïd, l’Imam a prononcé un prêche dans lequel il a souligné que les croyants ont baigné, tout au long du mois de Ramadan, dans un climat de piété, de spiritualité, de bénédiction divine et de recueillement, ajoutant qu’il s’agit d’un moment inégalé de vie spirituelle et de purification des âmes et des corps avec d’immenses promesses de récompenses divines.

Le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné du prince Héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ismail, a accompli, vendredi, la prière de l’Aïd Al-Fitr à la Mosquée Ahl Fès au Mechouar à Rabat, et reçu les vœux en cette heureuse occasion.