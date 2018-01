Rabat: Le bébé né avec deux têtes pris en charge par un bienfaiteur

La famille modeste, qui habite un bidonville à Skhirate et qui ne pouvait pas assurer les frais de l’opération, demande actuellement aux gens de prier pour leur fille et remercie les bienfaiteurs qui ont permis sa guérison. Selon la rumeur, c’est un Emirati qui aurait aidé la famille.

Selon les informations disponibles fournies par le père, l’opération délicate au niveau de la tête qui a duré plus de six heures s’est déroulée avec succès, mais sa fille est toujours à l’unité de soins intensifs. Il affirme que le personnel médical qui a supervisé le processus a rassuré sur son état de santé.