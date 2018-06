Rabat: Lahcen Daoudi avec des employés de Centrale Danone devant le Parlement (VIDEO)

Encore une apparition controversée pour le ministre chargé des Affaires générales du gouvernement. Mardi soir, alors que des salariés de Centrale Danonce organisaient un sit-in devant le Parlement à Rabat, Lahcen Daoudi a été aperçu avec eux. On le voit clairement prendre part à la manifestation dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux. C’est la première fois qu’un ministre est présent à une telle manifestation, même si l’histoire ne dit pas s’il était là par hasard. Cette sortie risque d’aggraver les tensions qui règnent au sein du gouvernement. Dans une récente interview à la télévision, Lahcen Daoudi avait indiqué que le boycott des produits laitiers était « dangereux pour l’économie et le secteur agricole ».

