Rabat: une infirmière tabassée au CHU Ibn Sina

Une infirmière des urgences du CHU Ibn Sina à Rabat a été victime, le 26 février, d’une violente agression. L’accompagnateur d’un patient a asséné un coup de poing à la victime au niveau du visage, la blessant au nez et aux dents, pour avoir, selon lui, trop attendu. Cette dernière était occupée à soigner quelques cas du côté de la salle des asthmatiques.

L’infirmière a été immédiatement transférée au centre d’orthodontie de Madinat Al Irfane et a reçu les soins nécessaires pour stopper l’hémorragie. Cette agression a d’ailleurs suscité la colère et l’indignation du staff médical et des témoins oculaires.

Suite à l’incident, l’UMT a sorti un communiqué pour soutenir l’infirmière agressée et dénoncer ce genre d’agressions au CHU de Rabat, devenues de plus en plus fréquentes. Dans une déclaration à nos confrères du Huffpost Maroc, Taoufik Rahmoun, membre du bureau local syndical de l’UMT, n’a pas hésité à tacler l’établissement, pointant du doigt la direction qui, selon lui, ne protège pas son personnel.

Pour sa part, le directeur du CHU, Pr. Abdelkader Errougani, a assuré au Huff que des agents de sécurité ont été recrutés, mais n’ont pas le droit d’intervenir dans ce genre de cas, au risque d’être mêlés à des problèmes avec la justice. Il a également précisé que les dix hôpitaux du CHU seront prochainement dotés d’un système de surveillance par caméra.

