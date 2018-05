Rabat: faible affluence à la marche de solidarité avec le peuple palestinien (PHOTOS)

La marche de soutien envers le peuple palestinien, organisée ce dimanche à Rabat à l’initiative du groupe d’action nationale de soutien à la Palestine et l’Association marocaine de solidarité avec la lutte palestinienne, n’a pas connu l’affluence escomptée.

Quelques centaines de personnes seulement ont pris part à cette marche pour dénoncer la décision américaine de reconnaître Al-Qods comme capitale d’Israël et réitérer le soutien du Maroc à la cause palestinienne, malgré l’appel à participation lancé par le PJD et ses organisations affiliées, ainsi que le parti de l’Istiqlal et la Fédération de la gauche démocratique.

Rappelons que le président américain Donald Trump avait pris la décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et d’y transférer l’ambassade américaine.

S.L.