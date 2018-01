Rabat: El Yazami reçoit la décoration civile d’Officier de l’Ordre de Léopold

Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes du gouvernement belge, Didier Reynders a remis, ce mercredi 24 janvier 2018 à Rabat, la décoration civile d’Officier de l’Ordre de Léopold à Driss El Yazami, président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

Cette distinction a été remise à El Yazami lors d’une cérémonie organisée à la résidence de l’ambassadeur de la Belgique à Rabat, Marc Trenteseau, en présence de personnalités marocaines et étrangères, et des membres de la famille de Driss El Yazami, à l’occasion de la visite de travail du ministre Reynders au Maroc.

L’ordre de Léopold est la plus haute distinction de la Belgique. Instauré en 1832 par Léopold Ier, roi des belges, en tant qu’ordre du mérite et ordre dynastique, il est le premier et le plus ancien ordre de Belgique.